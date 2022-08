FBI-Razzia bei Donald Trump: Proteste und Empörung

MAR-A-LAGO. Das FBI ist Montag Abend (Ortszeit) in das Anwesen von Ex-Präsident Donald Trump in Florida eingedrungen, hat es durchsucht und einen Tresor aufgebrochen. Die Republikaner, auch der Gouverneur des Bundesstaates, Ron DeSantis, kritisierten die Razzia scharf. Die genauen Hintergründe der Polizeiaktion sind bisher unklar. Aussagen von Politikern der Demokraten lassen darauf schließen, daß es um Akten gehen könnte, die Trump aus dem Weißen Haus mitgenommen haben soll.

Nach der aufsehenerregenden Durchsuchung, die sofortige Proteste von Trump-Anhängern vor dem Domizil in Mar-a-Lago zur Folge hatte, twitterte DeSantis: „Der Angriff auf MAL ist eine weitere Eskalation beim Einsatz von Bundesbehörden als Waffe gegen politische Gegner des Regimes, während Leute wie Hunter Biden mit Samthandschuhen angefaßt werden. Wird das System jetzt 87.000 Steuerfahnder gegen seine Gegner einsetzen? Bananenrepublik.“

The raid of MAL is another escalation in the weaponization of federal agencies against the Regime’s political opponents, while people like Hunter Biden get treated with kid gloves. Now the Regime is getting another 87k IRS agents to wield against its adversaries? Banana Republic.

— Ron DeSantis (@RonDeSantisFL) August 9, 2022