Ocean Viking nimmt wieder Migranten auf: Ankünfte verfünffacht

ROM. Die Flüchtlingshilforganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen haben in der Nacht zu Freitag erneut fast 100 Migranten vor der Küste Libyens aufgenommen. Wie die Organisationen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilten, seien unter den 92 Personen auch Mütter mit ihren Kleinkindern und Schwangere.

Sie seien von einem überfüllten Schlauchboot vor der libyschen Küste auf die Ocean Viking gebracht worden. Erst vor wenigen Tagen hatte das Schiff, das von den beiden Hilfsorganisationen gemeinsam betrieben wird, fast 40 Einwanderer aufgenommen und in die sizilianische Stadt Pozzallo gebracht. Wohin das Schiff jetzt steuern soll, ist noch unklar.

🔴BREAKING: In a challenging operation, #OceanViking has just rescued 92 people, incl. pregnant women & babies, from an overcrowded rubber boat 30 NM from the coast of #Libya.

Many of the survivors were suffering from hypothermia & seasickness, extremely weak & covered in fuel. pic.twitter.com/K3yA4Cy5eb

