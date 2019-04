Sri Lanka: Regierung macht islamische Gruppe für Anschläge verantwortlich

COLOMBO. Die Regierung von Sri Lanka hat eine einheimische islamische Gruppe für die Anschlagsserie am Ostersonntag verantwortlich gemacht. Laut der Regierung verübte die Organisation National Thowheet Jama’ath die Selbstmordattentate unter anderem in der Hauptstadt Colombo, sagte der Kabinettssprecher Rajitha Senaratne mehreren Nachrichtenagenturen zufolge am Montag.

Sieben Selbstmordattentäter griffen demnach nahezu zeitgleich drei Kirchen und drei Hotels an. Die Täter sollen zwar Einheimische sein, jedoch möglicherweise Verbindungen ins Ausland haben. „Ohne ein Netzwerk wären diese Attacken nicht erfolgreich gewesen“, erklärte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber. Die beiden wenige Stunden später erfolgten Anschläge würden derzeit noch untersucht.

Vor den Attentaten habe es Hinweise darauf gegeben. Wie der stellvertretende Polizeichef Priyalal Dissanayake am 11. April in einem Schreiben warnte, habe es Anschlagspläne der radikalen islamischen Gruppe National Thowheed Jama’ath auf katholische Kirchen sowie die indische Botschaft von Sri Lanka gegeben. Mehrere Verdächtige hätten nach dem Anschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch gegen andere Religionen gehetzt. Der Hinweis sei von einem ausländischen Geheimdienst gekommen.

Polizeichef warnte vor Anschlägen

Ein Regierungssprecher bestätigte am Montag die Echtheit des an mehrere Polizeieinheiten adressierten Papiers, das der Telekommunikationsminister Harino Fernando auf Twitter verbreitet hatte. An den Premierminister sei es jedoch nicht gegangen. Der Sprecher kritisierte auch das angespannte Verhältnis zwischen den Sicherheitspräsidenten und den Premierminister.

Some intelligence officers were aware of this incidence. Therefore there was a delay in action. What my father heard was also from an intelligence officer. Serious action need to be taken as to why this warning was ignored. I was in Badulla last night pic.twitter.com/ssJyItJF1x

— Harin Fernando (@fernandoharin) April 21, 2019