Parlamentswahl in Spanien: Vox verdoppelt Ergebnis

MADRID. Die einwanderungskritische Partei Vox hat bei den spanischen Parlamentswahlen am Sonntag ihre Mandatszahl mehr als verdoppelt. Mit 52 Sitzen ist die Partei von Santiago Abascal nun drittstärkste Partei im Abgeordnetenhaus. Auch die konservative Partido Popular konnte Stimmen gewinnen und verbesserte sich von 66 auf 88 Mandate.

Stärkste Kraft ist wie bei den Wahlen vom 28. April die PSOE von Premierminister Pedro Sanchez. Allerdings verloren die Sozialdemokraten drei Sitze im Vergleich zum Urnengang vor einem halben Jahr. Auch der mögliche Kooperationspartner Unidas Podemos muß Federn lassen und verliert nach dem Absturz im April erneut. Statt mit 42 ist die radikale Linke jetzt noch mit 35 Mandaten im Parlament vertreten. Bei der Abstimmung 2016 kam die Partei von Pablo Iglesias noch auf 71 Sitze.

The results of the #SpanishElections are starting to come in. Head to our homepage to follow the vote count as it happens https://t.co/HUOwYpcXIu pic.twitter.com/3FCtBvpB5e

— El País in English (@elpaisinenglish) November 10, 2019