„Allahu Akbar“-Rufe: Angreifer attackiert Passanten mit Messer in Sydney

SYDNEY. Ein Mann hat am Dienstag abend (Ortszeit) in Sydney auf offener Straße eine Frau niedergestochen und weitere Passanten verfolgt. Als er auf das Dach eines Wagens sprang, rief er „Allahu Akbar“, wie ein Video des Vorfalls zeigt, das auf Twitter kursiert.

Sydney: Man shouting „Allahu Akbar“ stabs woman, is chased down and detained by three brave Brits. pic.twitter.com/1zfmiIJO5I

