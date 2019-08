Hansa-Ultras außer Rand und Band

ROSTOCK. Anhänger des FC Hansa Rostock haben beim Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart am Montag abend mit einem Transparent für Wirbel gesorgt. Beim Einlauf der Mannschaft kurz vor Beginn der Partie entrollten die Rostock-Fans ein Banner mit der Aufschrift: „Außer Rand und Band für Verein und Vaterland“ sowie eine Deutschlandfahne mit Bundesadler. Auf einem weiteren Transparent der Ultra-Gruppe „Wolgastä“ war ein Totenkopf zu sehen mit der Losung: „Multikriminell seit 1999“. Während der Choreographie entzündeten Hansa-Anhänger Bengalos und es ertönte im Stadion das Lied der Deutschrock-Band Böhse Onkelz: „Auf gute Freunde“ vom Album E.I.N.S aus dem Jahr 1996.



Auf Twitter bekundeten zahlreiche Nutzer ihren Unmut über die Aktion:

„für Verein und Vaterland“ in Fraktur. Dazu die Böhsen Onkelz als Einlaufmusik. Und @HansaRostock freut sich über die Stimmung. Ich bin entsetzt. Keine Reaktion im Publikum. Spiel ist für mich gelaufen #FCHVFB pic.twitter.com/bLAMP3EbuQ — GruenerOimel (@GruenerOimel) August 12, 2019

Ich bin froh, kein Fan von Hansa Rostock zu sein. 🖕🏻#FCHVfB pic.twitter.com/eqPRjiNKeI — Lukas ⚒📢 (@lukasinho01) August 12, 2019

Rostock – eine tolle Stadt.

Hansa – eigentlich ein toller Verein.

Ätzend, was Fans da tun und was @HansaRostock unterlässt #fchvfb https://t.co/SqR6TmdECA — Robert Ide (@ichgruessesie) August 12, 2019

Das Spiel gewann der VfB dank eines Tores von Stürmer Hamadi Al Ghaddioui in der 19. Minute knapp mit 1:0. Die Schwaben waren in der vergangenen Saison in die 2. Bundesliga abgestiegen, nachdem sie in der Relegation gegen den FC Union Berlin unterlagen. (krk)