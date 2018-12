Wegen neuem Kurs: Nigel Farage verläßt UKIP

LONDON. Der frühere UKIP-Vorsitzende und Europaabgeordnete Nigel Farage ist aus seiner Partei ausgetreten. Farage begründete seine Entscheidung damit, UKIP habe unter dem derzeitigen Vorsitzenden Gerard Batten einen extremistischen Kurs eingeschlagen. Konkret beklagte Farage, daß Batten den islamkritischen Blogger Tommy Robinson als Berater eingestellt hat.

„Nur die Idee, daß Tommy Robinson jetzt im Zentrum der Brexit-Debatte steht, ist zu furchtbar, um überhaupt nur darüber nachzudenken“, schrieb Farage in einer Kolumne für den Daily Telegraph. In seiner Radioshow auf dem Sender LBC sagte er: „Batten scheint ziemlich besessen vom Islam zu sein, nicht dem radikalen Islamismus, sondern dem Islam.“ UKIP sei aber nicht dafür gegründet worden, einen Kreuzzug gegen eine Religion zu führen.

