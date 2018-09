Schwedin droht Haftstrafe wegen verhinderter Abschiebung

GÖTEBORG. Die schwedische Staatsanwaltschaft will Elin Ersson, die Ende Juli die Abschiebung eines vorbestraften Afghanen verhindert hatte, vor Gericht bringen. Die junge Studentin soll unter anderem wegen Verletzung des schwedischen Luftfahrtgesetzes anklagt werden, berichtete der TV-Sender SVT. Eine längere Voruntersuchung der Polizei sei abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, ihre Aktion sei „objektiv eine Straftat“ gewesen. Der 21jährigen droht nun eine Geld- oder eine bis zu sechsmonatige Haftstrafe.

Um die Abschiebung eines 26 Jahre alten und eines 52jährigen Afghanen zu verhindern, hatte sich die Studentin am 23. Juli in das Flugzeug begeben, mit dem die Männer in ihre Heimat geflogen werden sollten. Das Ticket hierfür war von der linken Gruppe „Sitzstreik in Göteborg“ finanziert worden. Der jüngere der beiden Männer wurde jedoch kurzfristig mit einem anderen Flug abgeschoben.

Unmittelbar vor dem Start begann die 21jährige Schwedin sich selbst zu filmen und übertrug das Ganze live im Internet. Die Aufforderungen der Flugbegleiter, das Gerät auszuschalten und sich zu setzen, mißachtete sie.

Swedish activist Elin Ersson refused to sit down on a plane in order to keep an Afghan man from being deported.

Her live video of the incident went viral, sparking a massive debate – on board and online.#DWStories pic.twitter.com/GXzk5B75qv

— DW News (@dwnews) 25. Juli 2018