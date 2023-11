Zum Gaza-Wiederaufbau: Mützenich will Schuldenbremse aussetzen

Der 64jährige beklagte zudem mangelnde Kompromißbereitschaft unter anderen Ampel-Partnern: „Ich erlebe zu oft eine Koalition, die nicht so agiert, wie ich mir das vorstelle.“ Er sei in den vergangenen zwei Jahren mehrfach bis zur „persönlichen Schmerzgrenze“ gegangen, um Einheit in der Koalition herzustellen. „Das erwarte ich auch von anderen“, merkte er an. Beim Streit um die Schuldenbremse mahnte er die FDP zur Einsicht: „Ich hoffe, daß die Koalition hier geschlossen handelt.“