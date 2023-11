Schon wieder: Niederländischer Rechtspolitiker tätlich angegriffen

GRONINGEN. Der niederländische Rechtspolitiker Thierry Baudet ist am Montag in einer Gaststätte in Groningen tätlich attackiert worden. Ein Video auf X zeigt, wie ein Mann ihm mit einer Flasche oder einem Glas auf den Kopf schlägt. Die Polizei meldete, sie habe den mutmaßlichen Täter bereits festgenommen. Nach Angaben von Baudets Parteikollegen Freek Jansen, habe der Angreifer „Schluß mit dem Faschismus“ gerufen. Neben Baudet erlitt auch ein Wachmann Gesichtsverletzungen.

Two days before elections in the Netherlands, a leader of a right-wing party (MP @thierrybaudet) was assaulted with a bottle. The Netherlands has a history of political violence. In 2002, a gay right-wing politician was assassinated by a leftist activist.pic.twitter.com/UQs6zkoXae

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 20, 2023