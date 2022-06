Landratswahl Sachsen: CDU vorn, AfD mit Chancen

DRESDEN. Die CDU ist der klare Sieger der Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen in Sachsen. Mit einer Ausnahme erreichte sie im ersten Wahlgang überall den ersten Platz. Lediglich in Mittelsachsen lag ein Einzelbewerber vorn. In Nordsachsen und in den Landkreisen Leipzig sowie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge siegten die CDU-Kandidaten bereits gestern mit absoluter Mehrheit. Kandidaten der „Freien Sachsen“ erreichten zweistellige Ergebnisse.

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Dresden liegt Amtsinhaber Dirk Hilbert (FDP) vorn. Er trat für das Bündnis „Unabhängige Bürger für Dresden“ an, das auch von der CDU unterstützt wird. Alexander Krah von den AfD kam auf den vierten Platz. Linke, SPD und Grüne, die vielfach einen gemeinsamen Kandidaten ins Rennen schickten hatten zuvor vereinbart, den stärksten Kandidaten der drei Parteien im zweiten Wahlgang gemeinsam ins Rennen zu schicken. Demnach wird Eva Jähnigen gegen Hilbert antreten. Auch AfD-Mann Krah will weitermachen.

Die AfD holte fünf zweite Plätze, rechnet sich bei den zweiten Wahlgängen am 3. Juli dennoch etwas aus. Gewählt ist dann der Kandidat mit den meisten Stimmen. Eine absolute Mehrheit ist nicht notwendig.

Alle Ergebnisse im Überblick:

Landkreis Mittelsachsen

Dirk Neubauer (Einzelbewerber): 41,4 % Sven Liebhauser (CDU): 30,0 % Rolf Weigand (AfD): 28,7 %

Landkreis Nordsachsen

Kai Emanuel (parteilos, für CDU): 62,9 % Uta Hesse (Freie Sachsen): 20,0 % Torsten Pötzsch (SPD, Linke, Grüne): 17,1 %

Landkreis Bautzen

Udo Witschas (CDU): 38,4 % Frank Peschel (AfD): 28,1 % Alex Theile (SPD, Linke, Grüne): 25,0 %

Erzgebirgskreis

Rico Anton (CDU), 26,3 % Volker Weber (FW): 20,0 %, Thorsten Gahler (AfD): 17,8 % Simone Lang (SPD): 13,0 %

Landkreis Görlitz

Stephan Meyer (CDU): 46,3 % Sebastian Wippel (AfD): 35,5 %, Sylvio Ingo Arndt (Einzelbewerber): 10,1 %

Landkreis Leipzig

Henry Graichen (CDU): 69,9 % Jörg Dorna (AfD): 19,4 % Denny Trölenberg (Linke): 10,7 %

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Michael Geisler (CDU): 54,4 % Ivo Teichmann (AfD): 23,9 % Lutz Richter (Linke): 11,2 % Andreas Hofmann (Freie Sachsen): 10,5 %

Vogtlandkreis

Thomas Hennig (CDU): 42,0 % Roberto Rink (AfD): 23,4 % Uwe Drechsel (Einzelbewerber): 16,0 % Janina Pfau (Linke): 9,6 % Thomas Fiedler (SPD): 8,9 %

Landkreis Zwickau

Carsten Michaelis (CDU): 30,7 % Dorothee Obst (Freie Wähler): 24,4 % Andreas Gerold (AfD): 21,1 % Jens Juraschka (SPD): 10,1 %

Oberbürgermeisterwahl Dresden

Dirk Hilbert (Unabhängige Bürger für Dresden): 32,5 % Eva Jähnigen (Grüne): 18,9 % Albrecht Pallas (SPD): 15,2 % Maximilian Krah (AfD): 14,2 % André Schollbach (Linke): 10,4 % Marcus Carsten Fuchs (Einzelbewerber): 3,4 % Martin Schulte-Wissermann (Piraten): 2,9 % Jan Pöhnisch (Die Partei): 1,3 % Sascha Wolff (Einzelbewerber): 1,3 %

(fh)