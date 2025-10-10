Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Filmbesprechung: Ist die Digitalisierung der Marke „Tron: Ares“ Segen oder Fluch?

Filmbesprechung: Ist die Digitalisierung der Marke „Tron: Ares“ Segen oder Fluch?

Filmbesprechung: Ist die Digitalisierung der Marke „Tron: Ares“ Segen oder Fluch?

"Tron: Ares" bietet vor allem was fürs Auge.
"Tron: Ares" bietet vor allem was fürs Auge.
„Tron: Ares“ bietet vor allem was fürs Auge. Foto: picture alliance / Everett Collection | ©Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection
JF-Plus Icon Premium Filmbesprechung
 

Ist die Digitalisierung der Marke „Tron: Ares“ Segen oder Fluch?

Mit „Tron: Ares“ kommt ein Film in die Kinos, der KI & Co. als Reich der Finsternis inszeniert. Letzteres ist leider allzu wörtlich zu nehmen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

„Tron: Ares“ bietet vor allem was fürs Auge. Foto: picture alliance / Everett Collection | ©Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement