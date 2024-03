Zu erfolgreich: AfD soll auf TikTok gesperrt werden

Anzeige

BERLIN. Um Menschen von Informationen der AfD fernzuhalten, will das Grünen-nahe Kampagnennetzwerk Campact die AfD von TikTok verbannen. Mit Hilfe einer Unterschriftensammlung werde man in der Firmenzentrale in Berlin vorstellig werden, damit diese die Accounts der Oppositionspartei sperrt.

Zur Begründung heißt es: „Die rechtsextremen Parolen erreichen vor allem Kinder und Jugendliche.“ Dies sei „gefährlich“. Bei 200.000 Unterschriften werde man die Berliner Niederlassung der Kurzvideo-Plattform aufsuchen, um die Aufforderung durchzusetzen. Inzwischen haben rund 250.000 Menschen den „Appell“ gegen die angeblichen „Haß und Hetze“ unterzeichnet.

AfD auf TikTok erfolgreich

Hintergrund: Die AfD-Bundestagsfraktion hat auf TikTok fast doppelt so viele Follower wie alle anderen Fraktionen zusammen. Während 408.000 Menschen die Blauen abonniert haben, sind es bei SPD, CDU/CSU, Linke, FDP und Grünen addiert 220.000. Auch die Videos der AfD werden doppelt so oft angeschaut wie die aller anderen Parteien zusammen.

Der frühere Wahlkampfmanager der Grünen und heute als Politikberater in den Medien vielzitierte Johannes Hillje warnt ebenfalls vor den Erfolgen der Oppostion in dem sozialen Netzwerk: „Die Generation TikTok droht zu einer Generation AfD zu werden.“ Dem Spiegel sagte er, daß bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen auch viele Jüngere die AfD wählten, habe auch an TikTok gelegen. (fh)