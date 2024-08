EU-Kommission droht X-Chef Elon Musk wegen „Gewalt und Haß“

BRÜSSEL. Die EU-Kommission hat X-Eigentümer Elon Musk vor dessen Interview mit US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump vor einer Verletzung des europäischen Gesetzes über digitale Dienste (DSA) gewarnt. „Dies ist wichtig, vor dem Hintergrund der jüngsten Beispiele öffentlicher Unruhen, die durch die Verbreitung von Inhalten ausgelöst wurden, die Haß, Unruhen, Aufstachelung zur Gewalt oder bestimmte Fälle von Desinformation fördern“, schrieb der zuständige Kommissar Thierry Breton in einem offenen Brief.

With great audience comes greater responsibility #DSA

As there is a risk of amplification of potentially harmful content in 🇪🇺 in connection with events with major audience around the world, I sent this letter to @elonmusk

📧⤵️ pic.twitter.com/P1IgxdPLzn

— Thierry Breton (@ThierryBreton) August 12, 2024