Beatrix von Storch macht den Brandmauerspecht – zumindest ein bißchen

Philip Amthor kann bei Maischberger nicht erklären, wie die Union einen Politikwechsel ohne die AfD schaffen will und nimmt regelrecht Reißaus vor den politischen Schnittmengen mit den Blauen. AfD-Frau von Storch bleibt moderat, will im Falle einer Regierungsbeteiligung sogar erst einmal in Washington vorsprechen.