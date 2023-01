Facebook und Instagram geben Trumps Konten wieder frei

MENLO PARK. Facebook und Instagram haben die gesperrten Konten des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nach zwei Jahren wieder aufgehoben. „Die Öffentlichkeit sollte in der Lage sein zu hören, was Politiker sagen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen kann“, teilte der Mutterkonzern Meta am Donnerstag mit.

Seine Konten waren nach dem „Sturm auf das Kapitol“ in Washington am 6. Januar 2021 gesperrt worden. Damals verschafften sich radikale Anhänger Trumps nach dessen Wahlniederlage gewaltsam Zutritt zu dem Regierungsgebäude, um gegen das Ergebnis zugunsten von Joe Biden zu protestieren. Es folgte eine rund vierstündige Auseinandersetzung zwischen den Randalierern und Sicherheitskräften. Der Republikaner hatte seine Anhänger damals dazu aufgerufen, friedlich zu bleiben und nach Hause zu gehen. Seine Partei stehe für Recht und Ordnung.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

