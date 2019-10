BERLIN. Mehrere AfD-Politiker haben sich empört über eine ZDF-Kindersendung geäußert. In der Nachrichtensendung „logo!“ wird erklärt, warum andere Parteien die Zusammenarbeit mit der AfD meiden. Der medienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Martin Renner, sprach gegenüber der JUNGEN FREIHEIT von einem „Skandal“.

Was das ZDF in dem Film präsentiere, habe mit Nachrichten oder Journalismus nichts zu tun. „Vielmehr handelt es sich um pure Indoktrination. Hier steht kein sachlicher Informationsfluß im Vordergrund, sondern es soll eine Meinung erzeugt werden, fast schon in brachialer Manier, einem Knebel gleich, in den Mund gelegt werden.“

„Menschen absichtlich Angst vor Flüchtlingen machen“

In der etwas mehr als einminütigen Sequenz heißt es unter anderem: „Die AfD setzt sich für Dinge ein, mit denen andere nicht einverstanden sind. Zum Beispiel findet die AfD, daß zu viele Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland einwandern und daß das schlecht für Deutschland ist.“

Außerdem setze sich die Partei auf „besondere Art“ für ihre Ziele ein: „Sie versuchen, den Menschen zum Beispiel absichtlich Angst vor Flüchtlingen zu machen.“ Andere Parteien fänden das nicht in Ordnung. Ein anderer Grund für die Ablehnung sei: „In der AfD gibt es Menschen, die rechtsextreme Ansichten haben. Rechtsextreme denken, daß nicht alle Menschen gleich viel wert sind.“ Die Aussagen werden mit Zeichnungen verstärkt.

Renner vermutet Absicht dahinter. „Entweder beherrschen die verantwortlichen Journalisten nicht im Ansatz ihr Handwerk oder man handelt mit Vorsatz. Natürlich ist es böswilliger Vorsatz, der mit den im Rundfunkstaatvertrag geregelten Forderungen nicht in Übereinklang zu bringen ist“, betont Renner gegenüber der JF.

ZDF solle Ausschnitt löschen

Auch der AfD-Kommunalpolitiker aus der Rhein-Neckar-Region, Malte Kaufmann, kritisierte die Sendung scharf. „Wenn man solche Propaganda-Videos sieht, in dem Fake-News erster Güte über die AfD verbreitet werden – auch noch extra für Kinder aufbereitet – dann ist es kein Wunder, wenn manche hier den Begriff ‘Lügenpresse’ verwenden“, schrieb Kaufmann auf Twitter.

Renner forderte das ZDF auf, den Ausschnitt zu löschen. Er verwies dabei auf ein „logo!“-Video nach den islamischen Terroranschlägen 2015 in Paris. Darin hatten die Redakteure Frankreich die Schuld für die Attentate gegeben. Das ZDF entfernte nach Kritik die Sendung aus der Mediathek. (ls)