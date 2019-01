Am 17.11.2018 wurde Krisengebietsreporter, Weltenbummler und JF-Autor Billy Six in Venezuela verhaftet. Die Gründe sind vorgeschoben, sein wahres „Verbrechen“: Journalismus.

Billy Six war 2012 bereits in Syrien inhaftiert. Anders als damals, engagieren sich die deutschen Behörden zu wenig, kritisiert sein Vater, Edward Six, gegenüber JF-TV.



Besuchen Sie auch unsere Kampagnenseite www.freebilly.de