Rassismus? Nein, Ressentiments gegen weiße Unternehmer!

Fans des Satireklassikers „The Simpsons“ sehen sich derzeit einer Kontroverse gegenüber: Ist der Inder Apu, Besitzer des „Kwik-E-Mart“ Springfields, eine rassistische Karikatur? Das jedenfalls behauptet der indischstämmige Komiker Hari Kondabolu in seinem Film „The Problem With Apu“. Nun haben die Macher der Serie reagiert- und das Internet zeigte sich indigniert.

Wenig subtil fragen die Produzenten durch die Stimmen von Lisa und Marge – ein Bild Apus gut sichtbar –: Wann wurde ein einst gefeierter Witz politisch inkorrekt? Die Antwort liefert die Show gleich mit: Die Frage allein sei Zeitverschwendung. Für das moralisch aufgeladene Internet ist das nicht genug. Die Reaktion der Macher sei „zahnlos“, gar „traurig“.

Stereotype, Spott und Häme

Die Apu-Kontroverse legt einen Finger in die Wunde. Sicherlich, die Simpsons nehmen seit gut 30 Jahren jeden Aspekt der US-Gesellschaft, mit Vorliebe ihren Heimsender Fox, aufs Korn. Aber darf man Schattenseiten nicht ignorieren. Denn es stimmt, die Figuren von Simpsons-Erfinder Matt Groening verbreiten Ressentiments fragwürdiger Natur. So etwa muß der Typus des wohlhabenden Unternehmers in den besten Jahren seit Beginn der Serie bittere Häme ertragen.

All these years I thought the Simpsons were yellow, yet last Sunday they reached peak whiteness.

Charles Montgomery Burns ist der Gründer und Besitzer des Atomkraftwerks von Springfield, Homer J. Simpson ist dabei nur einer von Hunderten seiner Arbeitnehmer. Burns, dessen Alter zwischen 81 und 104 (wenn nicht älter) changiert, ist in allen Belangen das Musterbild des amerikanischen Millionärs: Yale-Absolvent, Kriegsheld und gewiefter Unternehmer, dessen imposante Villa Springfield überragt. Mit anderen Worten, Burns ist die Summe der Ressentiments und Alpträume der amerikanischen Linken.

Ein Almanach der Schlechtigkeit

„Monty“ Burns kann gar als der Antagonist der Serie gelten, mit einer langen Liste an Vergehen. So hat Burns unter anderem versucht, die Sonne aus Springfield auszusperren, betreibt Umweltzerstörung, besticht Politiker und Kontrolleure und soll gar Waffen für die Nazis gebaut haben. Der Vorsitz der lokalen Republikaner und die Absicht, Windhundewelpen zu einem Mantel zu verarbeiten, runden das Bild des Schreckens ab. Unliebsame Besucher seines Anwesens machen Bekanntschaft mit seinen beißwütigen Wachhunden- und er ist sich nicht zu fein, Babys die Süßigkeiten zu klauen!

The Simpsons dealt with "progressives" as we should all deal with them…

…with scorn, derision and slight regard.

How beautiful to hear their wailing and gnashing of teeth.#TheProblemWithApu pic.twitter.com/UzcB39fT3H

— Credible Source (@SourceMaterials) April 9, 2018