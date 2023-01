Sturm im Kölschglas

Veganer und Vegetarier knirschen mit den Zähnen, weil das Karnevalisten-Duo „Zwei Hillije“ in einem Lied das Schnitzelessen besingt – das Lied eignet sich hervorragend zu einem Glas Kölsch (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Horst Galuschka

Veganer und Vegetarier knirschen mit den Zähnen, weil das Karnevalisten-Duo „Zwei Hillije“ in einem Lied das Schnitzelessen besingt. Doch weil die meisten Leute nach wie vor sehr gerne Schnitzel essen, bleibt es am Ende beim bloßen Zähneknirschen. In diesem Sinne: Kölle Alaaf!