Til Schweiger rechnet mit Habeck und Klima-Klebern ab

BERLIN. Der Schauspieler und Filmregisseur Til Schweiger hat die Grünen und die Klima-Kleber der „Letzten Generation“ verbal scharf attackiert. „Was ich von denen halte? Das sind Vollidioten“, urteilte er am Mittwoch in der Bild-Zeitung über die Klimaradikalen, die in der Vergangenheit unter anderem durch Sitzblockaden in ganz Deutschland auf sich aufmerksam gemacht hatten.

„Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich mal im Stau stehe und wegen denen einen wichtigen Termin verpasse, weil die da kleben. Dann steige ich bestimmt auch aus. Ich habe das Video von einem gesehen, der einen Klimakleber weggezogen hat. Ich glaube, ich würde das genauso machen“, mutmaßte der Star aus Filmen wie „Der bewegte Mann“ und „Barfuß“.

„Klimakleber sind eine Plage in diesem Land!“

Die Klima-Kleber würden für ihr Engagement mit bis zu 1.500 Euro honoriert werden, erläuterte der Prominente weiter. Es gebe sogar Trainingscamps, in denen diese lernen würden, welcher Kleber bei welcher Witterung am besten halte. „Die Klima-Kleber sind eine große Plage in diesem Land!“

Sein neuer Film „Manta, Manta – Zwoter Teil“ solle daher kein „Woke-Film“ sein, sondern „genau das Lebensgefühl von damals“ transportieren, als die Welt „scheinbar noch in Ordnung“ war. „Und das haben die Leute bei der Premiere geliebt. Angst davor, daß die Klima-Kleber nicht ins Kino gehen, habe ich nicht. Denn die kleben ja alle an der Straße fest“, äußerte Schweiger.

Schweiger: Würde Robert Habeck niemals in meinem Manta mitnehmen

Über Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte der Schauspieler, er würde ihn niemals mit seinem Manta-Wagen mitnehmen. „Auch, wenn es regnen und hageln würde, und Robert Habeck wie ein begossener Pudel dasteht, würde ich an ihm vorbeifahren.“ Er fände es toll, wenn sich Habeck selbst einmal auf der Straße festkleben würde. „Dann könnte er nicht so viel Mist verzapfen. Der soll weiter Kinderbücher schreiben, hat von Wirtschaft keine Ahnung.“

Überhaupt würde fast die ganze Bundesregierung in der freien Wirtschaft niemals solche Gelder verdienen, wie sie derzeit verdienten – deswegen seien sie auch Politiker geworden. „Die Vorsitzende der Grünen hat noch nicht mal ein abgeschlossenes Studium. Und die kriegen 20.000 Euro im Monat. Und wer bezahlt das? Das Volk.“ Dabei seien Politiker nicht Könige, sondern nur Angestellte des deutschen Volkes.

Die Actionkomödie „Manta, Manta – Zwoter Teil“ kommt am 30. März in die Kinos. Neben Schweiger spielen auch Michael Kessler („Switch“) und Moritz Bleibtreu („Lola rennt“) in dem Film mit. (fw)