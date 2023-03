Polizei fahndet nach Messermörder von Münster

Anzeige



MÜNSTER. Nach dem tödlichen Messerangriff auf einer Kirmes im nordrhein-westfälischen Münster sucht die Polizei nun mit einem Fahndungsfoto nach dem Täter. Es soll sich dabei um Yevgeni A. handeln. Der 21jährige kasachische Staatsbürger steht unter dringendem Tatverdacht, einen 31jährigen Familienvater mit gezielten Messerstichen getötet zu haben.

Der Mord geschah am Samstagabend auf dem „Send“, wie das Volksfest genannt wird. Vorangegangen war der Tat offenbar ein kurzer Streit an einem Karussell. Dabei soll der Täter während der Auseinandersetzung plötzlich auf das Opfer eingestochen haben. Unter den Augenzeugen befindet sich auch die Verlobte des Toten und ihr gemeinsames Kind.

Bei Wohnungsdurchsuchung nicht angetroffen

Yevgeni A. wurde dabei offenbar während seiner Tat gefilmt. Durch eine Auswertung des Videomaterials konnte die Polizei seinen Begleiter identifizieren. Es soll sich um den 24jährigen Bruder des Täters handeln. Yevgeni A. war der Polizei zudem schon durch vorherige Vorwürfe der Körperverletzung bekannt.

Am Montagabend erließ ein Richter nun einen Haftbefehl gegen den 21jährigen. Auch seine Wohnung in Münster wurde von der Polizei durchsucht. Dabei wurde der Täter allerdings nicht angetroffen. Das Kind des Opfers befindet sich in psychologischer Behandlung. (lb)