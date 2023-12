Adventskalender der anderen Art: Ein Mode-Tipp hinter jeder Tür

Was der Vintagebursche in seinem Herrenmode Adventskalender bietet, ist besser als ein Stück Schokolade Foto: Vintagebursche

Was hat Hogwarts mit Herrenmode zu tun? Welche Farbkombinationen kann Mann tragen? Diese und weitere Fragen beantwortet der Mode-Blogger Vintagebursche in seinem Adventskalender. So werden modische Sünden nicht nur zur Weihnachtszeit umschifft.