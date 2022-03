Mangelnde Distanzierung zu Putin und Krieg: München entläßt Chefdirigent

MÜNCHEN. Die Entlassung des Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, Waleri Gergijew, wegen dessen Nähe zu Rußlands Staatschef Wladimir Putin hat Kritik ausgelöst. Die frühere Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) twitterte: „Und jetzt übertreiben wir wieder. In politischen Positionen kann ich das verstehen. Darüber hinaus halte ich derartige Gesinnungsprüfungen für albern und kontraproduktiv.“

Es gebe kein Anrecht auf eine solche Position. „Aber er wird ja aktiv entlassen, und mir ist nicht bekannt, daß er berufliche Anforderungen nicht erfüllt hat“, ergänzte die frühere CDU-Politikerin auf Nachfrage eines Nutzers. Kurz darauf ruderte sie zurück. Sie habe inzwischen Hinweise erhalten, wonach Gergijew „in der Vergangenheit aktiv Propaganda für Kriegshandlungen Rußlands gemacht hat“. Damit sei der Fall anders zu bewerten.

Habe inzwischen Hinweise erhalten (Danke!), dass #Gergijew in der Vergangenheit aktiv Propaganda für Kriegshandlungen Russlands gemacht hat. Dann ist das in der Tat anders zu bewerten (und ich hätte das vorab genauer prüfen sollen ). https://t.co/S1Mev8dvKy

Der Regisseur und Drehbuchautor Thomas Bohnen sprach von „Gratismus“ und schrieb: „Ist bekannt, ob Reiter (Münchens Oberbürgermeister, Anm.) bereits ein Parteiausschlußverfahren gegen seinen Parteifreund Gerhard Schröder initiiert hat?“.

Damit spielte er auf die engen Verbindungen des früheren Kanzlers und SPD-Politikers mit Rußland an. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte Montag vormittag mitgeteilt, Gergijew habe ein Ultimatum verstreichen lassen, sich von Rußlands Angriff auf die Ukraine zu distanzieren. Der Dirigent ist auch Intendant des Mariinski-Theaters in Sankt Petersburg und Träger des Titels „Held der Arbeit der Russischen Föderation“. Er soll Kremlchef Putin nahestehen und sich wohlwollend über die russische Annexion der Halbinsel Krim geäußert haben.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner fragte: „Und mit Gerhard Schröder passiert nun was?“ Auch zahlreiche andere Nutzer kritisierten die Entscheidung.

In dem Fall noch nachvollziehbar, weil es ein enger Unterstützer Putins zu sein scheint. Aber das sollte jetzt auch nicht so weit eskalieren, dass von allen Russen in Deutschland Gesinnungsnachweise verlangt werden. https://t.co/x1Z9ZPV0be

— Jan Schnellenbach 🇺🇦🇺🇦 (@schnellenbachj) March 1, 2022