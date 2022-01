Kleinwüchsiger US-Schauspieler kritisiert Disney-Remake

NEWYORK. Der Schauspieler Peter Dinklage hat Pläne des Filmstudios kritisiert, den Klassiker „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ mit einer Latina in der Hauptrolle neu aufzulegen. „Es gibt da wirklich viel Heuchelei“, äußerte er über die Neuverfilmung des Märchenfilms. „Ich will wirklich niemanden verletzen, aber ich war schon verblüfft, als Disney Schneewittchen mit einer Latina besetzt hat. Am Ende erzählen sie dann aber trotzdem die Geschichte von ’Schneewittchen und den sieben Zwergen‘“.

Man müsse nur einen Schritt zurücktreten und das ganze Bild betrachten, um zu verstehen, was da vor sich gehe, bekräftigte der kleinwüchsige Schauspieler am Montag im Podcast „WTF“. „Das ergibt für mich einfach keinen Sinn“, betonte er.

Dinklage: Progressive können keine Filme über Zwerge drehen

Wenn man sich progressiv nenne und trotzdem solchen „ewig gestrigen Schrott“ über sieben Zwerge produziere, die in einer Höhle miteinander lebten, müsse man sich die Frage gefallen lassen, was man da eigentlich tue.

„Schneewittchen“ von 1937 war der erste Disney-Zeichentrickfilm. Der Schauspieler Peter Dinklage wurde vor allem durch seine Rolle als Tyrion Lannister in der Serie „Game of Thrones“ bekannt. (fw)