„Bademäntel“-Spruch: ZDF kündigt Gespräch mit TV-Experten Wagner an

MAINZ. Das ZDF ist nach der „Bademantel“-Aussage ihres Fußball-Experten Sandro Wagner über die traditionelle arabische Bekleidung zurückgerudert. „Sandro Wagners Aussage über den Thawb ist leider in einer emotionalen Phase des Spiels passiert. Das darf es nicht. Wir werden das besprechen“, twitterte das ZDF „Sportstudio“ am Sonntag abend.

Zuvor hatte der ehemalige Bundesligaprofi während der WM-Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien in Katar gesagt: „Fans sind auch wieder da. Habe auch schon ein paar Deutschlandfans gesehen, die lautstark anfeuern. Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist Deutschland, voller Deutschland Fans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel.“

The White Supremacy mindset is so deeply ingrained in #SandroWagner that even as a guest in a frgn country he feels disturbed by d fact that d hosts wear their traditional clothes. For d west, only d bawling white European with a beer mug in his hand represents the perfect ⚽️ fan https://t.co/U6uoyk13p7

— Mahmoud Abdali (@MahmoudAbdali78) November 27, 2022