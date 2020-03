Probst will Pfarrgemeinderat wegen AfD-Mitglied neu wählen lassen

POTSDAM. Der Probst einer katholischen Pfarrei in Potsdam hat den Berliner Erzbischof Heiner Koch um die Auflösung des Pfarrgemeinderats gebeten, weil ein neu gewähltes Mitglied Teil der AfD-Nachwuchsorganisation „Junge Alternative“ ist. Das Erzbistum Berlin bestätigte gegenüber der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA) eine entsprechende Anfrage des Probstes der Potsdamer Pfarrei St. Peter und Paul, Arnd Franke.

Ausschlaggebend für die Bitte an Erzbischof Koch sei eine „zunehmend von Mißtrauen und Konflikten geprägte Atmosphäre“ in seiner Gemeinde gewesen. Am Sonntag hatte Franke seine Gemeinde über den Vorgang informiert. Wie die JUNGE FREIHEIT von einem Gottesdienstteilnehmer erfuhr, sprach der Probst in seiner Ansprache von zunehmenden „Anfeindungen und Verdächtigungen“.

AfD-Mitglied in Pfarrgemeinderat gewählt

Es sei sein Fehler gewesen, daß über die Kandidaten für die Pfarrgemeinderatswahl Ende vergangenen Jahres zu wenig Informationen bekannt geworden seien. So sei etwa das berufliche Umfeld für die Wähler von Relevanz. Hintergrund ist die Wahl des neuen Pfarrgemeinderats im Dezember 2019.

Dabei war auch ein 32 Jahre alter Mann in das Gremium gewählt worden, der als Schatzmeister des Brandenburger Landesverbands der „Jungen Alternative“ tätig war, dieses Amt legte der Mann aber mittlerweile nieder. Bereits Ende Dezember äußerte Franke Bedenken, ob eine vertrauensvolle Zusammenarbeit noch möglich sei. „So haben einzelne Kandidaten bei der Vorstellung in der Gemeinde nicht offengelegt, welche Ehrenämter sie außerdem innehaben beziehungsweise in welchem beruflichen Umfeld sie arbeiten“, begründete der Probst damals seine Zweifel.

Ende Januar 2020 entschied der Pfarrgemeinderat jedoch, daß das AfD-Mitglied bleiben dürfe. Daraufhin soll es zu Protesten im Gottesdienst und einer Flyeraktion gekommen sein. Das AfD-Mitglied sagte der JF, er sei bislang noch unentschlossen, ob er im Falle einer Neuwahl des Pfarrgemeinderats wieder antreten werde.

Erzbistum: AfD-Mitgliedschaft kein Ausschlußkriterium

Auf Nachfrage der KNA teilte ein Sprecher des Erzbistums Berlin nun mit, daß die AfD-Mitgliedschaft kein grundsätzliches Ausschlußkriterium für ein Gremium einer katholischen Gemeinde sei.

Erzbischof Koch werde sich zunächst ein Bild über die Situation in Potsdam machen, ehe er eine Entscheidung treffe. Zudem betonte der Sprecher, „daß antisemitische, menschenverachtende und rechts- wie linksextreme Positionen, Haltungen und Äußerungen keinen Platz in einer katholischen Gemeinde“ hätten.

Diözesanrats: Menschenfeindlichkeit als Ausschlußgrund

Unterdessen hat der Diözesanrat des Erzbistums Berlin am Wochenende eine Änderung der Ausschlußkriterien für Gemeinde- und Pfarreiräte beschlossen. In einer Ergänzung zur Wahlordnung heißt es nun: „Die Zugehörigkeit zu Gemeinde- und Pfarreiräten ist nicht vereinbar mit der Mitgliedschaft in oder der tätigen Unterstützung von Gruppierungen, Organisationen oder Parteien, die menschenfeindliche Ziele verfolgen.“

Überdies beauftragte die Vollversammlung der höchsten Laienvertretung des Erzbistums ihren Vorstand, eine Handreichung mit Kriterien für den Ausschluß wegen menschenfeindlichen Verhaltens zu erstellen, berichtete das Domradio. In der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz gebe es bereits eine vergleichbare Regelung. (ls)