Festnahmen: Afghanen sollen Frau vergewaltigt haben

WIESBADEN. Die Polizei hat drei Afghanen festgenommen, die eine 19 Jahre alte Frau in Wiesbaden vergewaltigt haben sollen. Einer der Verdächtigen sei der Ex-Freund des Opfers, teilte die Polizei mit.

Der ebenfalls 19 Jahre alte Afghane habe mit seiner ehemaligen Partnerin am 7. April ein Treffen verabredet. Dazu erschien er demnach mit seinen 19 und 23 Jahre alten Verwandten und verging sich an der jungen Frau. Sie erstattete vier Tage später Anzeige.

Nach ersten Ermittlungen konnte der Ex-Freund bereits am 13. April verhaftet werden. Seine mutmaßlichen Komplizen wurden später in Berlin festgenommen. Die Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. (ag)