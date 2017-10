Dove entschuldigt sich für angeblich rassistische Werbung

ROTTERDAM/LONDON. Der Kosmetikhersteller Dove hat sich für einen als rassistisch kritisierten Werbespot entschuldigt. Frauen mit schwarzer Hautfarbe seien in dem Clip nicht angemessen gezeigt worden. „Wir bedauern zutiefst den Ärger, der dadurch verursacht wurde“, teilte Dove auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit und löschte die Werbung von seiner Facebook-Seite in den Vereinigten Staaten.

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused.

In dem drei Sekunden langen Video war eine dunkelhäutige Frau zu sehen, die ihr T-Shirt auszieht. Anschließend ist eine weiße Frau zu sehen, die ebenfalls ihr Hemd auszieht, woraufhin eine andere weiße Frau mit dunklen Haaren erscheint. Viele Internetnutzer monierten, der Spot sei rassistisch.

„Schwarze Körper sind nicht automatisch dreckig“

Es entstünde der Eindruck, daß sich Schwarze mit dem beworbenen Duschgel weiß waschen könnten. Andere fanden, die Werbung suggeriere, daß Schwarze dreckig seien. „Ein sauberer Körper ist nicht ein weißer Körper, und schwarze Körper sind nicht automatisch dreckig“, schrieb etwa die Soziologin Abigail Sewell. „Das Marketing-Team von Dove ist absolut rassistisch“, meinte sie und kündigte an, Dove-Produkte künftig zu boykottieren.

Uh-oh. Looks like the @Dove campaign was taken out of context.

Here is the full video: pic.twitter.com/KA57Iuahi0

— TMCS (@TheMoChunksShow) October 9, 2017