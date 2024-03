Peter Hahnes stürmt Bestsellerlisten

Anzeige

FRANKFURT/MAIN. Peter Hahnes neues Buch „Ist das euer Ernst!?“ über Deutschland in der Krise hat die deutschen Bestsellerlisten gestürmt. Das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels listete die Neuerscheinung in der Sparte „Sachbuch Hardcover“ auf dem ersten Platz.

In der JUNGEN FREIHEIT erschien ein Vorabdruck von „Ist das euer Ernst!?“ und JF-TV führte ein längeres Interview mit dem ehemaligen ZDF-Journalisten. Mit seinem Bestseller wolle er sein Publikum wachrütteln, begründete der gebürtige Westfale seine Motivation. „Ich möchte meinen Lesern genug Stoff geben, daß auch sie sagen ‚Jetzt reicht‘s langsam‘.“ In seinem Buch setzt sich der Theologe und TV-Moderator mit Fehlern der Ampel-Koalition und Fehlentwicklungen in der deutschen Gesellschaft auseinander.

Hahne rechnet knallhart mit der deutschen Politik ab

„Die Bürger ertragen die Lügen und die Bevormundung durch die Regierungen, die Parlamente, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Redaktionen großer Medienhäuser nicht länger“, prognostiziert Hahne in seinem frisch gekürten Bestseller. Das Vertrauen sei auch deshalb dahin, weil „Heuchelei und Doppelmoral“ in der Politik an der Tagesordnung seien.

Der 71jährige Autor stellt sich in seiner Abrechnung mit den Mißständen hierzulande außerdem die Frage: „Wie kann es sein, daß es einem freiheitlichen Staat gelingt, ein System von Denunzianten zu etablieren?“ Seit der Corona-Krise setze sich in Deutschland mehr und mehr eine Spitzelmentalität durch. Das Buch ist seit dem 29. Februar auf dem Markt und kann beim JF-Buchdienst bestellt werden.

