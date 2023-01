„Indianer“-Zensur: Autor von „1000 Mal berührt“ verklagt Silbereisen

Anzeige







FRANKFURT AM MAIN. Der Musikproduzent sowie Autor und Verleger des deutschen Kultschlagers „Tausendmal berührt“ hat nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen die Sänger Florian Silbereisen und Beatrice Egli erstattet. Bei ihrem Auftritt in der ARD-Sendung „Der große Schlager-Abschied“ hatten die beiden den Text des Songs eigenmächtig geändert. Silbereisen hatte auch als Moderator durch die Show geführt.

Aus der Original-Zeile „Erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt“, die Klaus Lage 1984 erstmals sang, wurde bei dem Duett nun: „Erinnerst du dich, wir haben zusammen gespielt.“ Nachdem die JUNGE FREIHEIT über die Zensur berichtet hatte, schrieb der langjährige Linken-Abgeordnete Dehm gestern auf Facebook: „Wenn die Verschandlung eines geschützten künstlerischen Werks in Deutschland nicht schon eine Urheberrechtsverletzung, also eine Straftat wäre, so müßten Florian Silbereisen und Beatrice Egli allein wegen groben Unsinns in eine geschlossene Einrichtung.“

Dehm will, daß Kinder „Indianer spielen“ dürfen

Außerdem äußerte Dehm, nicht nur Strafanzeige erstattet zu haben. Der 72jährige werde auch, so kündigte er an, „privatrechtlich gegen alle sogenannten Heimat-Sänger*innen vorgehen“, die „meine Lied-Zeilen ‚Erinnerst du dich, wir ham INDIANER gespielt‘ aus dem Lied eigenmächtig meinen, streichen zu dürfen.“ Dehm, der mit Ende der vorigen Legislatur-Periode 2021 aus dem Bundestag ausschied und innerparteilich dem Lager um Sahra Wagenknecht zugeordnet wird, stellte klar: „Silbereisen hatte weder dazu die Genehmigung von mir, noch die mindeste geschmackliche Kompetenz.“

Dieter Dehm betonte, daß er „nicht nur auf Texttreue“ bestehe, „sondern auch darauf, daß meine Kinder, Enkel und Ur-Enkel wo und wann immer sie wollen, ‚Indianer spielen dürfen‘; so wie hoffentlich auch junge Indigene ewig und überall auf der Welt ‚alte weiße Männer‘ spielen dürfen sollen“. (fh)