Karl-May-Museum will Skalp an Indianerstamm zurückgeben

RADEBEUL. Das Karl-May-Museum in Radebeul hat beschlossen, einen Skalp an Ojibwa-Indianer in Nordamerika zurückzugeben. Das Kuratorium berate derzeit darüber, wie das Vorhaben umgesetzt werden könne, sagte ein Sprecher des Museums der JUNGEN FREIHEIT. Der Prozeß sei aufwendig.

Das Gremium und Museumsdirektor Robin Leipold seien sich einig, daß die Ausstellung „etwas professioneller, etwas zeitgemäßer angepasst“ werden müsse. Beispielsweise würde mit ethnographischen Sammlungen künftig sensibler umgegangen, „als das in kolonialen Zeiten der Fall war“, schilderte das Kuratoriums-Mitglied Florian Schleburg dem MDR.

Grund dafür sei die „heutige Zeit, in der man Minderheitenrechte ganz anders sieht“. Auch „kulturelle Besitzerrechte“ an Artfakten betrachte man differenzierter als dies noch vor 100 Jahren der Fall gewesen sei, merkte er an.

Deutschland gibt mumifizierte Köpfe an Neuseeland zurück

Zudem müsse „Winnetou“-Autor Karl May ein bisschen von seinem „Heldensockel“ heruntergeholt werden. Die Klischees, die über ihn in den vergangenen Jahren verbreitet worden seien, griffen zu kurz, verdeutlichte Schleburg. May sei ein Mann mit „ganz großen Schwächen“ gewesen.

Unterdessen hat das Ethnologische Museum in Berlin zwei mumifizierte Māori-Köpfe an Neuseeland zurückgegeben. Die Rückführung sei ein „Zeichen der Versöhnung an die vom Kolonialismus betroffenen Gesellschaften“, teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) mit. Die Rückgabe menschlicher Überreste habe bei der „Aufarbeitung kolonialen Sammlungsguts“ oberste Priorität. (zit)