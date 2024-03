Die Grüne Führunsgreserve und ihre militante Faulheit

Anzeige

Timon Dzienus, der gerne mal das zarte Fäustchen in Solidarität mit der verurteilten Linksterroristin Lina Engel ballte, und Sarah-Lee „eklige weiße Mehrheitsgesellschaft“ Heinrich sind vergangenen Oktober als Chef-Radikale der grünen Nachwuchsorganisation abgetreten. Katharina Stolla, die lautstärkere Hälfte des als Nachfolger gewählten Duo infernale, lieferte nach längerer Sendepause bei „Markus Lanz“ jetzt im Mitternachtsduell mit der Chefin der FDP-Nachwuchsorganisation „Junge Liberale“ den Beweis, daß es bei den Jung-Grünen im Niveaukeller linker Plattheiten immer noch weiter nach unten geht.

Wohlgemerkt: Es ist die Chefin der Jugendorganisation der Regierungspartei, die da schwadroniert, daß ihre Generation keine Lust mehr habe, sich „kaputtzuarbeiten“. Eine Dreißig- oder besser Zwanzig-Stunden-Woche reiche doch auch. Vier Arbeitstage pro Woche sind genug, und das Bürgergeld soll auch verdoppelt werden.

Grüner Nachwuchs: Abschiebungen aussetzen

Wo das Geld herkommen soll, damit die „Menschen gut leben im Hier und Jetzt und morgen in der Rente“? Na, vom Staat natürlich. Der soll Steuern erhöhen, Schulden machen, bei den „Reichen“ abkassieren, und überhaupt könnten ja diejenigen, „die total viel Rente kriegen, vielleicht einen Hunderter abdrücken an die, die total wenig Rente kriegen“ – ja, tatsächlich, das ist die geistige Reichweite dessen, was die grüne Führungsreserve für Politik hält.

Offene Grenzen für alle Migranten will Katharina Stolla natürlich auch, das hat sie schon gleich nach Amtsantritt in all ihrer militanten Einfalt erklärt: Abschiebungen sind „traumatisierend“ und gehen gar nicht, und Staaten hätten sowieso kein Recht zu entscheiden, wer sich im Land aufhalte. Mehr Sozialwohnungen entstehen dann in der Vorstellungswelt dieser laut Eigendefinition „Sozialistin“ durch Enteignungen.

Ricarda Lang als Vorbild

Mehr arbeiten für mehr Wohlstand kommt für den grünen Nachwuchskader dagegen nicht in Frage, Arbeit macht ja krank. Den Vorwurf mangelnder Leistungsbereitschaft läßt sie trotzdem nicht gelten: Ihre Generation – sie maßt sich tatsächlich an, für eine ganze Generation zu sprechen, obwohl sie doch nur eine radikale Minderheit repräsentiert – habe immerhin „die Klimabewegung aufgebaut“ und „die Proteste gegen Rechts organisiert“.

Mit dieser Einstellung – Polit-Aktivismus als „Arbeit“, und die anderen sollen dafür zahlen – kann Katharina Stolle eigentlich nur noch eine Laufbahn als Berufspolitikerin anstreben. Die Gefahr ist durchaus real: Ricarda Lang war auch erst Sprecherin der Grünen Jugend, bevor sie das rettende Bundestagsmandat erreichte. Und was machen eigentlich Timon Dzienus und Sarah-Lee Heinrich gerade?