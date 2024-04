Deutschland wird zu einer defizitären Demokratie

Menschen feiern am 9. November 1989 die deutsche Wiedervereinigung und eine gemeinsame Zukunft in einem Rechtsstaat: Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach (AfD) sieht aktuell die Demokratie in der Bundesrepublik in Gefahr Foto: picture alliance / Wolfgang Kumm | Wolfgang Kumm Montage: JF