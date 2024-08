Das Messer ist nicht das Problem

Polizeikontrolle am Bahnhof: Reine Messerverbote gehen am Kern des Problems vorbei Foto: picture alliance /ABBfoto | – / JF-Montage

Abenteuer Bahnfahrt: Wenn der Zug überhaupt kommt, droht mittlerweile in Deutschland neue Gefahr. Die Messergewalt an Bahnhöfen und in Zügen ist Alltag geworden. Die Politik ergeht sich jedoch in Symbolpolitik, anstatt die Wurzel des Problems anzugehen. Ein Kommentar von Laila Mirzo.