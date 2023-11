CDU-/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz regte sich am Dienstag im Bundestag künstlich über den Haushalt auf. Doch klagen will er nicht. Foto: picture alliance / REUTERS | LIESA JOHANNSSEN

Haushalt: Die Union will nicht, die AfD darf nicht klagen

Da kann der CDU-Chef im Bundestag noch so toben: Er hat sich mit der Ampel verbündet. Gegen den offenbar verfassungswidrigen Haushalt will Merz nicht klagen. Und die AfD darf nicht. Was für ein Rechtsstaat!