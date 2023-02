Wenn Linke die Situation von Frauen „verschlimmbessern“

Anzeige







Sexuelle Gewalt muß hart bestraft, die Täter zur Rechenschaft gezogen werden und es darf keine „Grauzone“ geben, wenn es um die Einvernehmlichkeit von sexuellen Handlungen geht. Kein Vergewaltiger darf mit seiner Schandtat davonkommen, nur weil sich sein Opfer „falsch“ artikuliert hat, vor Angst erstarrt ist und durch seine Drohungen wie gelähmt war. Auf diesen Konsens können wir uns in einer zivilisierten Gesellschaft hoffentlich einigen.

Spanien ist im vergangenen Oktober noch einen Schritt weiter gegangen und hat das Sexualstrafrecht verschärft, indem das Land das „Nur Ja heißt Ja“-Gesetz ratifiziert hat. Dieses schreibt eine ausdrückliche Zustimmung bei sexuellen Handlungen vor. Damit wird auch die bisherige Unterscheidung zwischen „sexuellem Mißbrauch“ und einem „sexuellen Angriff“ abgeschafft. Jetzt gibt es nur noch den Straftatbestand des „sexuellen Angriffs“. Da das Delikt eine größere Bandbreite an Handlungen umfaßt, wurden auch die Höchst- und Mindeststrafen geändert.

Umdenken nach Gruppenvergewaltigung

Anlaß für die Gesetzesänderung war unter anderem ein Skandalurteil im Falle einer Gruppenvergewaltigung aus dem Jahr 2016. Damals hatten fünf Männer, am Rande des berühmten Stier-Spektakels in Pamplona, eine 18jährige in einem Hauseingang vergewaltigt. Die als „Wolfspack“ bekannt gewordene Gruppe wurde anfangs nur des sexuellen Mißbrauchs für schuldig befunden und nicht der Vergewaltigung, da sich das Opfer nicht „aktiv“ zur Wehr gesetzt hatte.

Die Richter in Navarra stellten beim Prozeß damals keine Gewalt oder Einschüchterung gegenüber dem Opfer fest. Laut einem Polizeibericht hielt das Opfer die Augen immer geschlossen. Ihr Gesichtsausdruck sei zudem „passiven oder neutralen“ gewesen. Das Urteil hatte im gesamten Land zu Diskussionen und Protesten geführt. Daraufhin verhandelte der Oberste Gerichtshof nach und stellte eine „Einschüchterung“ des Opfers durch die bedrohliche Übermacht der Täter fest. Die Männer wurden in der Folge zusätzlich wegen Vergewaltigung verurteilt und das ursprüngliche Strafmaß wurde von neun auf 15 Jahre erhöht.

Linke Gesetzesänderung geht nach hinten los

Nach anfänglicher Begeisterung für die Gesetzesreform herrscht nun aber Krisenstimmung in den Reihen der sozialistischen spanischen Regierung. Das neue Sexualstrafrecht hat nämlich einen fatalen Nebeneffekt: Zum Teil wurden Strafen von Sexualstraftätern nachträglich abgemildert, da das neue Gesetz die Mindest- und Maximalstrafe für einige Sexualdelikte reduziert. Da in Spanien eine Strafe auch rückwirkend abgeändert wird, wenn eine Rechtsreform dem Verurteilten zugutekommt, revidierten mehrere Gerichte die Strafen für bereits verurteilte und inhaftierte Sexualverbrecher und reduzierten ihr Strafmaß. Damit wurden jüngst rund 20 Sexualstraftäter durch diese Gesetzeslücke vorzeitig aus der Haft entlassen und die Strafen von circa. 300 anderen Häftlingen gemildert. Weitere hunderte Anträge auf Strafnachlaß laufen noch.

Dieses juristische Versagen ist ein Schlag ins Gesicht der Opfer und eine Bankrotterklärung der linken Koalitionsregierung aus PSOE und Unidas Podemos. Schon während der Debatte um die geplante Strafrechtsreform hatte der Generalrat der Judikative die Ministerin für Gleichstellung, Irene Montero, vor den rechtlichen Konsequenzen gewarnt. Die Linksregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez brachte die Reform trotzdem auf den Weg.

Nun soll eine Reform der Reform den Fehler korrigieren. Doch vorzeitige Entlassungen können auch damit nicht mehr abgewendet werden. Das spanische Rechtssystem schreibt hier wiederum vor, daß Gesetzesänderungen nicht rückwirkend gelten, wenn sie für den Verurteilten von Nachteil sind. Das Kind ist also schon in den Brunnen gefallen. Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, daß die Sozialisten die Lage der Frauen und Mädchen „verschlimmbessert“ haben. Einen Denkzettel für ihre Unfähigkeit dürfte die linke Regierung spätestens am 10. Dezember kassieren. Dann stehen in Spanien nämlich die Parlamentswahlen an.