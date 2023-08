Völkerverständigung per Luftweg – fliegt noch mehr!

Anzeige

Klimakrise? Hitzetod? Junge Menschen scheinen davor weniger Angst zu haben, als viele Journalisten und Politiker behaupten. Fakt ist: Auf deutschen Flughäfen ist die Gruppe der Passagiere, die jünger als 30 Jahre alt sind, im vergangenen Jahr auf 29 Prozent gestiegen.

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) hatte 100.000 Menschen aus aller Welt befragt und die Ergebnisse nun vorgestellt. Im Jahr 2008, bei der ersten großen Befragung, waren noch 21 Prozent der Flugpassagiere jünger als 30 Jahre. Mit 54 Prozent waren 2022 sogar mehr als die Hälfte der Passagiere unter 40 Jahren alt.

Völkerverständigung leicht gemacht

Klasse, daß immer mehr junge Menschen mit dem Flugzeug unterwegs sind. Viele Städte Europas lassen sich in nur wenigen Flugstunden erreichen. Und war das Fliegen vor wenigen Jahrzehnten noch das Privileg der Besserverdiener, so steht es heute dank Billigfluglinien wie Ryanair, Easyjet und Wizzair allen zur Verfügung.

Als Student am Wochenende nach Rom und die Ewige Stadt erkunden? Kein Problem! Im Sommerurlaub an den Küsten und über die Moore Cornwalls wandern? Aber sicher! Mit guten Freunden Budapest, Bukarest und Skopje erleben? Großartig! Vermutlich haben Billigfluglinien mehr für die Völkerverständigung getan, als alle grünen Politiker und Vielfalts-Projekte zusammen. Also Leute, fliegt noch mehr!