Olaf Scholz, der hilflose Kanzler

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, links im Bild) will „Abschiebungen im großen Stil“. Thilo Sarrazin (rechts im Bild) meint: Das reicht nicht. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld /// picture alliance/dpa | Jörg Carstensen Collage: JF

Jetzt will die Ampel in die Offensive gehen und neue Maßnahmen gegen illegale Migration anwenden. Doch so schnell, wie die Asylbewerber ankommen, kann nicht abgeschoben werden – und der Kanzler macht eine schlechte Figur. Ein Kommentar von Thilo Sarrazin.