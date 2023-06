Das Neutralitätsgebot gilt nur in eine Richtung

Anzeige

BERLIN. Das Neutralitätsgebot für die Polizei gilt in Deutschland offenbar nur dann, wenn es um nicht-linke Inhalte geht. Bisher ist kein Fall bekannt, in dem Behörden disziplinarische Maßnahmen eingeleitet hätten, weil Polizisten sich politisch links betätigt hätten. Vielmehr gehört das inzwischen zur DNA der Sicherheitsbehörden.

Gegen Claudia Pechstein hat die Bundespolizei allerdings „unverzüglich“ eine dienstrechtliche Prüfung durchgesetzt, weil sie ihre Rede auf dem CDU-Programmkonvent in Uniform vorgetragen hatte. Dies sei ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot, monieren zahlreiche Politiker von SPD, Linken Grünen und sogar von der CDU. Richtig ist: Dies ist vor allem Messen mit zweierlei Maß.

Polizeiautos in Regenbogenfarben

Denn inzwischen sind politische Bekenntnisse der Polizei gang und gäbe. Allerdings sind sie woke und links, erregen weder in der politischen Klasse von CSU bis Linkspartei noch in den Behörden Anstoß oder werden gar sanktioniert. Ganz offensichtlich geht es im Fall Pechstein darum, ein politisches Exempel zu statuieren.

Denn wenn die Polizei in Schleswig und Hamburg die Kühlerhauben ihrer Autos in Regenbogenfarben beklebt, bleibt nicht nur Kritik aus. Es gilt inzwischen als eine Selbstverständlichkeit. Auch dies ist ein klarer Verstoß gegen das Neutralitätsgebot. Denn die Regenbogenfahne ist das politische Symbol der linken homosexuellen Bewegung. Nicht einmal alle Schwulen und Lesben mögen sich dahinter versammeln.

BLM-Kniefall von Polizisten

Neutralitätsgebot der Beamten in Uniform ist richtich und wichtich. 🤡#Pechstein pic.twitter.com/C9DV2BvZjf — Vadim Derksen (@realDerksen) June 19, 2023



Auch deutsche Polizisten, die vor „Black-Live-Matter“-Demonstranten den umstrittenen Kniefall zeigen und dafür extra die Genehmigung ihres Vorgesetzen einholen, verhalten sich nicht neutral, sondern legen ein politisches Bekenntnis ab.

So geschehen 2020 in Köln bei einer Demo. Doch Medien feierten dies als „bewegende Geste“. Und das Polizeipräsidium erklärte, selbst wenn ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot vorliege, sei „die Reaktion der Beamten sehr spontan und menschlich gewesen“. Konsequenzen hatte der Vorfall nicht.

Neutralitätsgebot als Instrument der Einseitigkeit



In Berlin sangen Beamte in Uniform auf einer extra aufgebauten Bühne „We are queer“. Die Vorführung war einstudiert und offizieller Teil des Programms zum Christopher-Street-Day. Wie das Bekleben von Polizeiautos war das ein geplanter Verstoß gegen das Neutralitätsgebot.

Diese augenscheinlichen Politisierungen sind Teil der offiziellen Polizeiräson. Eine Rede in Uniform aber erregt die Gemüter und führt zu „dienstrechtlichen Prüfungen“. Dabei hat Pechstein nichts als rechtsstaatliche Selbstverständlichkeiten gefordert. Doch das reicht in einem Land, das die Einseitigkeit zum politischen Prinzip erhoben hat, für eine Kampagne.