Importierter Antisemitismus: Das Schweigen der Seejungfrauen

Die Kritik an den sogenannten Kulturschaffenden und sonstigen Öffentlichkeitsarbeitern, sie ließen es an klaren Worten zum aktuellen Antisemitismus und zur Solidarisierung mit dem Hamas-Terror auf deutschen Straßen fehlen, ist zweischneidig. Sie klingt wie eine Aufforderung zum Haltungsappell. Das ist eine Zumutung, die man als freier Mensch zurückweisen muß. Es gibt keine Verpflichtung, sich zu allem und jedem zu äußern.

Einerseits. Andererseits ist es auffällig, daß diejenigen, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Freiwillige an die Bekenntnisfront eilen und dort um die vordersten Plätze konkurrieren, nun stumm sind wie die kleine Seejungfrau. Natürlich ist der Nahost-Konflikt unendlich komplexer, als die Schlagzeilen der Bild suggerieren und sich in zwei, drei markigen Sätzen ausdrücken läßt. Einerseits. Wenn es aber – andererseits – um angeblichen Rassismus, den „Kampf gegen Rechts“ oder den menschengemachten Klimawandel geht, wird seitens der üblichen Bekenner, Gesicht- und Klare-Kante-Zeiger keine Komplexitätsreduktion gescheut. Sie reicht bis zur Demagogie und glatten Lüge.

Deshalb ist auch ihr Schweigen zwiespältig. Zunächst einmal geht es um einen auf sadistische Weise begangenen Massenmord an Juden. Wenn dieser in aller Öffentlichkeit gefeiert wird, wenn Juden nun in Deutschland um ihre Unversehrtheit fürchten müssen und ihre Häuser gekennzeichnet werden, dann ist das ohne Wenn und Aber eine Schande, die verurteilt gehört. Diese Aussage bleibt gültig, auch wenn Israel jetzt im Gazastreifen zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten keinen Unterschied macht und Kriegsverbrechen nicht nur von einer Seite begangen werden.

Neuköllner Bürgermeister vermißt Engagement gegen Antisemitismus

Ein israelischer Musiker in Berlin wird vom Radio Berlin-Brandenburg zitiert: „Ich fühle mich nicht sicher. Ich spreche draußen kein Hebräisch, ich schreibe auf dem Handy nicht mit hebräischen Buchstaben, ich versuche sogar, kein Englisch zu sprechen, weil ich denke, daß man an meinem Akzent erkennen könnte, woher ich komme. Eines der Dinge, die man dann machen muß, ist vielleicht nicht aufzufallen oder den Namen von der Klingel zu nehmen.“ Das also ist zur neuen Normalität geworden „im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat” (Bundespräsident Steinmeier“), das den Anspruch erhebt, der „Gegenentwurf“ (Bundesverfassungsgericht) zum schlimmsten Deutschland aller Zeiten zu sein.

Der Bürgermeister von Berlin-Neukölln, ein SPD-Mann, moniert, daß „die gesellschaftliche Empörung (fehlt). Ich vermisse die Zivilgesellschaft, die sich den antisemitischen Protesten entgegenstellt. Für Israel-bezogenen Antisemitismus gibt es noch nicht die nötige Sensibilität“.

Das Video zeigt einen Einsatz vom 26.10.23 in #Friedrichshain.

Aufgrund des Verdachts unberechtigter Plakatierung entfernten unsere Kolleg. diese von der Litfaßsäule.

Eine abschließende Bewertung der @GStABerlin steht noch aus.

^yt https://t.co/1kLQCuDNYn — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 31, 2023

Ach was, an Sensibilität fehlt es keineswegs, ganz im Gegenteil. Sehr sensibel zeigt sich die Polizei. Sie hat die Plakate, die von der Hamas entführte Israelis zeigen, entfernt, weil „der Verdacht des unberechtigten Plakatierens im Raum“ stehe. Weiterhin wird der Verdacht auf Verstoß gegen das Pressegesetz sowie der Verdacht der Sachbeschädigung geprüft. Ein User schreibt im Internet: „In Berlin sind zig (Amts-)Gebäude, Denkmäler oder Informationstafeln zugeklebt und beschmiert, ohne daß Polizei und Ordnungsämter einen Finger rühren“.

Die Kulturszene ist nur laut, wenn es keinen Mut erfordert

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) kommt der Sache schon näher. Allgemein sei es „Aufgabe der Polizei, für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu sorgen und den gesellschaftlichen Frieden zu schützen“. Und den – so darf man sie verstehen – definiert heute nun mal, wer auf der Straße am effektivsten mit Gewalt drohen kann. Dreimal darf man raten, wer das ist.

Und nun zur „Zivilgesellschaft“, als deren Avantgarde die Kulturszene sich sieht, und zur Zwiespältigkeit ihres Schweigens. Auf diese vielzitierte, ominöse Gesellschaft ist kein Verlaß. Wo sie in Aktion tritt, sieht man selten verantwortungsbewußte, freie Menschen, sondern meistens nur eine Meute Kläffer am Werk, die instinktiv weiß, wo der Hase läuft und auf welchen Gegner sie sich wann in Überzahl stürzen kann. Das schafft öffentliche Aufmerksamkeit und sorgt für sozialen Profit. Der einzige Einsatz besteht aus einem Quentchen Gratismut. Handelt es sich aber um Gegner, die – manchmal wörtlich – drohen zurückzuschlagen, verwandelt sie sich in ein scheues Reh.

Vor unseren Augen ändern sich die Techniken der Machtausübung auf dramatische Weise. Furcht breitet sich aus. Islam-Kenner Constantin Schreiber, dem gedroht wurde: „Jetzt weiß ich, wo du wohnst“, hat sein Verhalten dem bereits angepaßt. In unseren Hinterköpfen stecken der Überfall auf Charlie Hebdo (November 2015, zwölf Tote), das Massaker im Pariser Bataclan vom November 2015 (130 Tote und 350 Verletzte) oder das Selbstmordattentat beim Konzert von Ariana Grande in Manchester 2017 (23 Tote und über 800 Verletzte). Ständig präsent ist natürlich der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt 2016 an der Gedächtniskirche in Berlin (13 Tote, 67 Verletzte). Die Messer- und Machetenangriffe werden schon gar nicht mehr gezählt, aber jeder weiß davon.

„Haltet einfach euer Maul!“

Da kann einem schon mulmig werden und sogar ein professioneller Zivilcouragierter in der Riskoabwägung zu dem Entschluß kommen, lieber den Mund zu halten. Ein – nur so als Beispiel – Grönemeyer-Konzert mit Blutbad mittendrin wäre ja auch wirklich kein schöner Karriereabschluß. Wie einfach und erhebend war es doch, als man sich ohne persönliche Konsequenzen mit Tiraden „gegen Rechts“ wichtig machen und für das Offenhalten der Grenzen in die Schanze werfen konnte.

Zum Zweck der Aufklärung und als kleine Wiedergutmachung könnten die Kulturschaffenden ja mal öffentlich über den Zusammenhang zwischen der grenzenlosen Willkommenskultur, die sie propagiert haben, und importierter Gewalt, Kartoffelverachtung und Judenhaß nachdenken. Doch vermutlich würden sie bereits an ihrer kognitiven Dissonanz scheitern. Die Schlußfolgerung daraus kann nicht zwiespältig sein, sie ist eindeutig. Sollten diese Herrschaften demnächst wieder in die Gewohnheit verfallen, dem unwissenden Volk die Leviten zu lesen, wie es sich korrekt zu benehmen hat, kann die Antwort nur lauten: „Haltet es weiter wie die Seejungfrau und schweigt! Haltet einfach euer Maul!“