Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) machte in Südafrika keine gute Figur; nicht nur wegen des Versprechers Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Themba Hadebe

Zu Massenvergewaltigungen von Frauen in Südafrika fällt der feministischen Außenministerin Baerbock beim Staatsbesuch in dem Land nichts ein. Genauso wenig wie zu rassistischen Morden an Weißen. Nicht ihre häufigen Versprecher sind das Problem, sondern ihre Ignoranz und Arroganz. Ein Kommentar von Curd-Torsten Weick.