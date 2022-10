Kaisers royaler Wochenrückblick

Das ging schnell. Liz Truss ist nach nur 44 Tagen im Amt von ihrem Posten als britische Premierministerin zurückgetreten. Selbst wenn man diese Zeit mal sieben nimmt, berücksichtigend, daß sich Politikertage dieser Tage wie Hundstage anfühlen müssen, ist das noch immer eine ganz schön kurze Strecke, die die britische Konservative als politische Führungskraft ihres Landes zurückgelegt hat.

Sie sei gewählt worden, um die britische Wirtschaft zu stärken, könne diesen Auftrag jedoch nicht erfüllen, sagte Truss bei ihrer Rücktrittserklärung, die sie in der Downing Street 10 verlas. Für nicht wenige mag das ziemlich feige und der Verantwortung einer so hochrangigen Politikerin im höchsten Maße unwürdig klingen. Andere, vor allem viele deutsche Zuhörer, dürften sich bei diesen Worten gedacht haben: Ach, hätten unsere Regierenden doch nur genauso viel Selbstzweifel. Oder besser gesagt: eine realistische Selbsteinschätzung, wie sie die Premierministerin aus Großbritannien hat.

I recognise however that, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party.

I have therefore spoken to His Majesty The King to notify him that I am resigning as Leader of the Conservative Party.

— Liz Truss (@trussliz) October 20, 2022