Bürgergeld: Die entscheidende Frage bleibt

Es ist ein klassischer Kompromiß, auf den sich die Ampel-Koalition mit den Unionsparteien da in Sachen Bürgergeld, dem Nachfolgemodell von „Hartz IV“, geeinigt hat. Drei Punkte waren zuletzt vor allem strittig gewesen: Die halbjährliche Vertrauenszeit, in der Transferempfänger kaum Sanktionen zu befürchten hatten; die zweijährige Karenzzeit, in der bei der Angemessenheit der Wohnung nicht hingeschaut werden sollte; und das freigestellte Vermögen von 60.000 Euro für eine Person und 30.000 Euro für weitere Haushaltsmitglieder.

Bei zwei der drei Punkte haben sich die Parteien nun mehr oder weniger in der Mitte getroffen: Die Karenzzeit soll demnach nur noch ein Jahr umfassen. Und das Schonvermögen wird auf 40.000 beziehungsweise 15.000 Euro abgesenkt. Die Vertrauenszeit indes – ein Punktsieg für die Union – fällt ersatzlos aus dem Gesetzentwurf raus, der am heutigen Freitag den Bundestag und direkt im Anschluss den Bundesrat passieren dürfte. Damit können auch die Regelsätze zum 1. Januar steigen, was zwischen Regierung und Opposition unstrittig war.

Beide Seiten verkaufen die Einigung als ihren Sieg: „Hartz IV wird Geschichte sein“, jubilierte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Donnerstag im Bundestag und unterstrich damit noch einmal die Traumabewältigung, die für die Sozialdemokraten an dem Projekt hing. „Der Kern des Bürgergeldes, wie es die SPD geplant hat, ist komplett gestrichen“, hatte zuvor hingegen CDU-Chef Friedrich Merz erklärt und dabei auf das Wegfallen der Vertrauenszeit verwiesen.

Lohnt Arbeit sich überhaupt noch?

In der Tat ist es der Union durch ihre Sperrmacht im Bundesrat gelungen, ein weiteres Projekt aus dem ampelfarbenen Utopia an wichtiger Stelle zu entschärfen: Die Vertrauenszeit hätte eine Art befristetes bedingungsloses Grundeinkommen geschaffen. Bejubeln muss man die Christdemokraten deswegen nicht: Alles andere wäre schlicht ein oppositionelles Versagen erster Ordnung und der christdemokratischen Basis und Wählerschaft nicht zu vermitteln gewesen.

Ganz ehrlich ist die Kommunikation der Union aber nicht, denn auch mit dem gefundenen Kompromiß bleibt die eigentlich entscheidende Frage bestehen: Lohnt sich Arbeit angesichts eines immer weiter expandierenden Sozialstaates in Deutschland überhaupt noch? Mit diesem Punkt hatten CDU und CSU selbst ihre berechtigte Kampagne gegen das Bürgergeld in Fahrt und so viele Bürger hinter sich gebracht. Nun ist davon plötzlich keine Rede mehr.

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat dieser Tage eine Ausarbeitung veröffentlicht, in dem es Mindestlohn-Verdiener und Bürgergeld-Empfänger am Beispiel des Standorts Hamburg vergleicht. Dabei kommt es zwar zu dem Schluß, daß die Anreize zur Aufnahme von Arbeit im Vergleich zum vorherigen Zustand im Hartz-IV-System mit dem Bürgergeld sogar leicht erhöht würden. Die Ausweitung der Zuverdienstgrenzen mit dem neuen Gesetz wirkt sich hier positiv aus.

Auch Ausländer erhalten „Bürgergeld“

Insgesamt lassen die Autoren aber erhebliche Zweifel daran durchscheinen, daß der Anreiz zur Aufnahme einer Vollzeitbeschäftigung hoch genug ist. Für ein Paar mit drei Kindern, von denen ein Elternteil für Mindestlohn Vollzeit arbeitet, errechnen sie sogar einen negativen Lohnabstand.

Das bedeutet: Dieses Paar hat von der eigenen Hände Arbeit letztlich weniger in der Tasche als ein Bürgergeldempfänger, auch wenn es mithilfe von Transferleistungen theoretisch aufstocken und damit einen positiven Lohnabstand herstellen kann. Das IfW bezweifelt zudem, dass selbst bei einem positiven Lohnabstand von mehr als 300 Euro ein hinreichender Anreiz zur Aufnahme einer Vollzeitstelle besteht.

Es ist davon auszugehen, daß das Thema mit der Verabschiedung im Parlament vorerst wieder aus der Diskussion verschwindet. Irgendwann allerdings wird die Frage eines angemessenen Lohnabstands wieder auf den Tisch kommen müssen. Das gilt im Übrigen auch für einen Aspekt, der in den vergangenen Wochen überhaupt nicht diskutiert wurde: Laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sind rund 44 Prozent der SGB-II-Empfänger in Deutschland Ausländer, also Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben.

Daß auch sie künftig das „Bürgergeld“ beziehen, führt schon allein den Namen ad absurdum. Vor allem aber verschärft es die Frage nach der Gerechtigkeit eines Lohnabstand von nur wenigen hundert Euro, wenn es um den Vergleich zwischen arbeitenden deutschen Staatsbürgern und nicht-arbeitenden Migranten geht. Daß die Politik dies nicht anspricht, läßt das Thema nicht verschwinden, sondern macht das Problem und den Unmut nur größer.