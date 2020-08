Viel Lärm um nichts

Als „deutscher Aufklärer“, „Herr der Großdebatten“, „Vorwärtsverteidiger“, „Leuchtfeuer am Zeitstrom“, als „Weltmacht“ gar wird Jürgen Habermas gefeiert, der kürzlich seinen 91. Geburtstag beging.

Nicht nur dem Philosophen, auch dem politischen Denker und Aktivisten verdanken wir so einiges: den Historikerstreit, die Räsonnements über postnationale oder postkonventionelle Identität, über deliberative Demokratie, den herrschaftsfreien Diskurs, den Weltstaat und die europäische Öffentlichkeit sowie über einen speziellen Verfassungspatriotismus.

Ein von Leidenschaft Getriebener

Kaum etwas davon ist im Praxistest belastbar gewesen. Und trotzdem ist es folgenreich bis heute. Habermas’ politische Interventionen summieren sich zu einer enormen Schadensbilanz. Fatal war seine Warnung vor dem „D-Mark-Nationalismus“ nach dem Mauerfall.

Er stieß sich an den in der Mangelwirtschaft groß gewordenen DDR-Bürgern, die vor den Auslagen in den Kaufhäusern des Westens vom Gefühl übermannt wurden, vom Schicksal und der deutschen Teilung betrogen worden zu sein, und die nun den Wunsch artikulierten, am Warenüberfluß der Bundesrepublik teilzuhaben.

Aus ästhetischem Blickwinkel wirkte das vulgär, doch es war menschlich verständlich. Aus Habermas sprach kein Weiser vom Berge, sondern ein von Leidenschaften Getriebener, den die Konfrontation mit dem Unvorhergesehenen in Panik versetzte.

Habermas beschwor eine Europa-Romantik

Er war, wie Ernst Nolte, sein großer Kontrahent im Historikerstreit, schrieb, eben „ganz und gar ein Produkt jenes Pendelschwungs, der so viele junge Menschen seiner Generation vom nationalen Enthusiasmus der Kriegszeit zu dem antinationalen oder doch antinationalstaatlichen Engagement der Nachkriegszeit führte …“

Sein Alarmruf reichte hin, um die kollektive Mentalität aus historischer Zerknirschtheit, politischer Willfährigkeit und Europa-Romantik zu reaktivieren, der die Überführung der harten D-Mark in eine künftige Schuldenunion als sittlicher Zweck schmackhaft gemacht werden konnte. Mit dem Ergebnis, daß das von Habermas beschworene „Europa“ auf der Grundlage einer ressentimentgeladenen Geldgemeinschaft gebaut wird.

Nur das Bekenntnis zum Westen sei tragend