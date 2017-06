Von Alternativlos bis Zensurgesetz: Merkels buntes Deutschland-ABC

Angela Merkel (CDU) hat via Bild-Zeitung bekanntgegeben, was für sie deutsch ist. Mit Hilfe eines Alphabets schwärmt die Kanzlerin, was sie mit Deutschland verbindet. Von B wie Brückentag, über M wie Muslime bis W wie Wärmedämmung. Die JUNGE FREIHEIT verbindet jedoch noch einiges mehr mit Merkel-Deutschland. Wir präsentieren daher ein alternatives Alphabet. Es kann in den Kommentaren gern ergänzt werden.

A – Alternativlos, Amri, Atomausstieg, Asylkrise, Armlänge Abstand, Ansbach

B – Breitscheidplatz, Brexit, Betonpoller, Blockflöte

C – CSU-Streit, Christenverfolgung in Deutschland

D – Dublin-Aus, Demokratieabgabe

E – Eurokrise, Elektroautos,

F – FDJ

G – Griechen-Rettung, Grenzöffnung, Gender

H – Hatespeech

I – Integrationslüge, Incirlik, „Ist mir egal, ob ich schuld am Zustrom der Flüchtlinge bin, nun sind sie halt da.“



J – Ja-Sager,

K – Köln, Klimahysterie,

L – Lampedusa,

M – Mindestlohn, Merkelsommer, Multikulti

N – Neuland, „Nicht mehr mein Land“, NSA-Skandal

O – Orban-Bashing, Obergrenzen verhindern,

P – Postdemokratie

Q – Quotenwahn

R – Raute, Ramadan, Rußland-Sanktionen

S – Sozialdemokratisierung der CDU, Sarrazin-Bashing, Silvesternacht, Selfies

T – Terror, Türkei-Deal, Trump-Bashing

U – Untersuchungsausschuß, „Unser Nachbar ist Syrien“

V – Vergemeinschaftung von Schulden, „Volk ist jeder, der in diesem Land lebt“, Vielfalt

W – Wehrpflicht-Aus, Windräder, Willkommenskultur, Würzburg, „Wir schaffen das“

X – X-beliebig

Y – Yallah-Rufer

Z – Zehn-Minuten-Applaus, Zensurgesetz

(krk, ls)