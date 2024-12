Abdel-Samad warnt in der JF: „Demokratie wird zunehmend außer Kraft gesetzt“

Ein Leben wie ein Albtraum: Seit elf Jahren lebt er versteckt, trägt eine kugelfeste Weste, kann nur unter Polizeischutz in die Öffentlichkeit. Nun ist Hamed Abdel-Samads neues Buch erschienen: In „Der Preis der Freiheit“ warnt er Europa, seine freiheitliche Tradition aufzugeben – und fordert in der JF, sie in der Migrationspolitik durchzusetzen.