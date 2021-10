Verfassungsschutz, Wahlschlappe – die AfD ist in der Krise: Warum ist ihr in dieser Lage, zum Erstaunen der Medien, ausgerechnet der Philosoph und ehemalige Rektor der Universität Rostock, Hans Jürgen Wendel, beigetreten? Der sieht die Partei allerdings in einer existentiellen Gefahr.