Deutschland ringt in einem unerklärten Kulturkampf um seine nationale Identität, so die These des Berliner Politologe Martin Wagener in seinem neuen Buch. Dabei befürworten die meisten Parteien eine multikulturelle Willensnation. Doch beinhaltet dieses angestrebte Ideal ein hohes Konfliktpotential, wie er im Interview mit der JUNGEN FREIHEIT erläutert.