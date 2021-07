Haben „Preußische Verschwörer“ und „Teutonische Intriganten“ am 30. Juli 1916 – mitten im Ersten Weltkrieg – ein Munitionslager im Hafen von New York in die Luft gesprengt? Davon waren die Amerikaner jedenfalls überzeugt. Daß deutsche Spione in den damals noch neutralen USA Sabotage betrieben, ist jedenfalls unstrittig.